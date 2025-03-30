Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Его телеграмма опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», - говорится в телеграмме.

В своем обращении Путин отметил бережное отношение российских мусульман на духовному и историческому наследию предков, их внимание к традициям и обычаям отцов, дедов и прадедов. Он также заявил, что мусульманские организации вносят значительный вклад в общественную и культурную жизнь страны, реализуют проекты в сфере просвещения, образования, благотворительности. По мнению Путина, их деятельность заслуживает уважения. Отдельно он упомянул помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам СВО, а также их близким.

В заключение российский президент пожелал всем российским мусульманам здоровья и успехов в делах.

Ранее в Крыму ввели несколько дополнительных выходных в связи с несколькими важными религиозными праздниками. Так, 31 марта станет для крымчан нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрама. Курбан-байрам также вошел в список - 6 июня жители Крыма тоже будут отдыхать.