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В Крыму появятся дополнительные нерабочие дни в 2025 году

Они связаны с празднованием важных религиозных дат и вводятся в регионе ежегодно с 2014 года.
Елизавета Кондрикова 2025-02-06 10:45:48
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

В 2025 году в Крыму установили несколько выходных дней в связи с празднованием ряда знаменательных религиозных дат, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

Так, крымчане будут отдыхать 31 марта в связи с празднованием Ураза-байрама, 21 апреля по случаю Пасхи, 6 июня - Курбан-байрама, 9 июня - Дня Святой Троицы.

Указ главы появился сегодня, 6 февраля, на портале правительства региона, добавил Аксенов. Соответствующие дни объявляются в республике выходными ежегодно с 2014 года.

#республика крым #Сергей Аксенов #выходные #праздники #нерабочие дни
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