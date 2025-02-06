В Крыму появятся дополнительные нерабочие дни в 2025 году

В 2025 году в Крыму установили несколько выходных дней в связи с празднованием ряда знаменательных религиозных дат, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

Так, крымчане будут отдыхать 31 марта в связи с празднованием Ураза-байрама, 21 апреля по случаю Пасхи, 6 июня - Курбан-байрама, 9 июня - Дня Святой Троицы.

Указ главы появился сегодня, 6 февраля, на портале правительства региона, добавил Аксенов. Соответствующие дни объявляются в республике выходными ежегодно с 2014 года.