МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шесть мирных жителей ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР

Одним из пострадавших стал ребенок 2012 года рождения.
Анастасия Бобылева 2025-03-30 02:57:02
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР семь раз за сутки, ранив шестерых мирных жителей. Такие данные приводит управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

«Семь вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 22 единицы различных боеприпасов», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что ранения получили шесть человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также повреждения получили семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

В пятницу 28 марта в результате обстрелов боевиков пострадал один мирный житель. Помимо этого, один дом и три объекта инфраструктуры оказались повреждены.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 