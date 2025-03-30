Шесть мирных жителей ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР семь раз за сутки, ранив шестерых мирных жителей. Такие данные приводит управление правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

«Семь вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено 22 единицы различных боеприпасов», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что ранения получили шесть человек, включая ребенка 2012 года рождения. Также повреждения получили семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

В пятницу 28 марта в результате обстрелов боевиков пострадал один мирный житель. Помимо этого, один дом и три объекта инфраструктуры оказались повреждены.