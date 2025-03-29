Мирный житель ранен во время обстрелов боевиками территории ДНР

За минувшие сутки с 27 по 28 марта боевики ВСУ произвели 12 обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что 11 атак произошло на Горловском направлении и одна на Ясиноватском. Один мирный житель в результате обстрелов получил ранения.

Кроме того, при ударах украинских националистов повреждения получили один жилой дом и три инфраструктурных объекта. Еще повреждены четыре легковых автомобиля.

Во время обстрелов российского региона противник применил 32 различных боеприпаса. Ежедневную сводку предоставило Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Сутками ранее боевики выпустили 45 боеприпасов по территории ДНР, в общей сложности обстреляв республику 15 раз.