МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мирный житель ранен во время обстрелов боевиками территории ДНР

Боевики ВСУ за сутки 11 раз открывали огонь на Горловском направлении и еще один раз на Ясиноватском, один человек получил ранения.
Дарина Криц 2025-03-29 03:28:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки с 27 по 28 марта боевики ВСУ произвели 12 обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что 11 атак произошло на Горловском направлении и одна на Ясиноватском. Один мирный житель в результате обстрелов получил ранения.

Кроме того, при ударах украинских националистов повреждения получили один жилой дом и три инфраструктурных объекта. Еще повреждены четыре легковых автомобиля.

Во время обстрелов российского региона противник применил 32 различных боеприпаса. Ежедневную сводку предоставило Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Сутками ранее боевики выпустили 45 боеприпасов по территории ДНР, в общей сложности обстреляв республику 15 раз.

#в стране и мире #ДНР #обстрелы всу #Горловское направление #ранения людей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 