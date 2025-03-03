Армия Израиля заявила о втором ударе по «подозреваемым» в Газе

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по двум подозреваемым, которые находились рядом с войсками в южной части Газы. Как говорится в сообщении, эти люди могли представлять опасность.

Это вторая такая публикация израильской армии в течение дня 2 марта. Ранее сообщалось, что несколько человек действовали вблизи войск Армии обороны Израиля на севере Газы и установили взрывное устройство. Чтобы предотвратить угрозу, военные нанесли удар по этим людям.

В сообщении говорится, что израильская армия будет продолжать действовать для устранения любой угрозы для своих граждан и военнослужащих.

В ЦАХАЛ призвали жителей сектора Газа не подходить к войскам и использовать только разрешенные маршруты.

В субботу 1 марта завершился первый этап перемирия в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС вернул Израилю 33 заложников и тела погибших. В обмен из израильских тюрем выпустили около 2 тысяч палестинских заключенных, в том числе осужденных пожизненно.

Однако стороны не договорились о переходе ко второму этапу, который предусматривает полный вывод израильской армии из сектора Газа. Вместо этого США предложили продлить перемирие до 20 апреля, когда закончатся мусульманский священный месяц Рамадан и еврейский праздник Песах.

При этом в первый день должны быть освобождены половина оставшихся заложников, а при подписании соглашения о постоянном прекращении огня - остальные. Израиль поддержал это предложение. В движении ХАМАС настаивают на переходе ко второму этапу урегулирования.