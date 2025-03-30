В Москве у посольства Молдавии начался митинг в поддержку Гуцул

В Москве у посольства Молдавии начался митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На кадрах видно, как митингующие выступают с флагами и плакатами перед зданием диппредставительства. Представители молдавской и гагаузской диаспоры требуют немедленного освобождения из-под стражи Гуцул.

Отмечается, что это вторая акция на этой неделе, которую провели у молдавского посольства. Первый митинг прошел 27 марта.

Напомним, 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Это было сделано в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. А в пятницу, 28 марта суд арестовал ее на 20 суток.