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В Москве у посольства Молдавии начался митинг в поддержку Гуцул

Представители молдавской и гагаузской диаспоры требуют освободить из-под ареста Евгению Гуцул.
Глеб Владовский 2025-03-30 16:34:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве у посольства Молдавии начался митинг в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На кадрах видно, как митингующие выступают с флагами и плакатами перед зданием диппредставительства. Представители молдавской и гагаузской диаспоры требуют немедленного освобождения из-под стражи Гуцул.

Отмечается, что это вторая акция на этой неделе, которую провели у молдавского посольства. Первый митинг прошел 27 марта.

Напомним, 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Это было сделано в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. А в пятницу, 28 марта суд арестовал ее на 20 суток.

#Москва #в стране и мире #Молдавия #Гагаузия #митинг #евгения гуцул #посольство молдавии
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