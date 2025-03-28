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Гуцул взяли под стражу сроком на 20 суток

Глава Гагаузской автономии Молдавии заявила, что ее регион обезглавили.
Глеб Владовский 2025-03-28 20:19:45
© Фото: Дмитрий Осматеско РИА Новости

Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул на 20 суток. Об этом сообщил телеканал TV8.

«Гагаузия сегодня была обезглавлена», - сообщила она журналистам, когда ее выводили из зала суда.

Отмечается, что сторона защиты намерена обжаловать это решение.

Ранее молдавский депутат Богдан Цырдя в разговоре со «Звездой» допустил, что главу Гагаузии задержали с целью запугать оппозицию и зачистить политическое поле от оппонентов.

Напомним, Гуцул задержали во вторник в аэропорту Кишинева. Это было сделано в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

#в стране и мире #Молдавия #Гагаузия #арест #евгения гуцул
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