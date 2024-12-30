Маск порекомендовал установить прямую демократию на Марсе в будущем

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в соцсети Х пост, автор которого задавался вопросом, как будет управляться Марс, когда его колонизируют. По мнению Маска, будущим жителям этой планеты стоит выбрать прямую демократию.

«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», - написал он.

Он добавил, что примерно через два года к Марсу в непилотируемом режиме могут отправить корабли Starship, а через четыре, возможно, туда начнут отправлять и пилотируемые корабли.

Ранее Илон Маск в шутку опубликовал шуточную запись, смысл которой сводился к тому, чтобы колонизировать Марс вместо того, чтобы ввязываться в третью мировую войну. Таким образом предприниматель высказался о последних событиях с отсылкой на покушение на избранного президента США Дональда Трампа.