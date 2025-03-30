Министр здравоохранения США призвал сесть на диету губернатора Западной Вирджинии

Губернатору американского штата Западная Вирджиния Патрику Морриси предложили похудеть, сев на диету. С такой инициативой выступил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на The New York Post.

Глава ведомства пообещал приехать в штат, когда Патрик Морриси сбросит в весе 30 фунтов (около 13,6 килограмм. - Прим.ред.). Кроме того, он предложил губернатору ежемесячно публично взвешиваться.

Напомним, Роберт Кеннеди-младший стал министром здравоохранения в феврале этого года. Он является племянником убитого президента Джона Кеннеди, а его отец был младшим братом лидера страны.

Роберт Кеннеди-младший известен как антипрививочник. Когда-то он активно выступал против вакцинации от COVID-19 и утверждал о смертельной опасности прививок от коронавируса.

А в 2023-м году он решил участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата. Но потом поддержал Дональда Трамп и отказался о предвыборной кампании.