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Министр здравоохранения США призвал сесть на диету губернатора Западной Вирджинии

Роберт Кеннеди-младший предложил Патрику Морриси сбросить 13 килограмм.
Сергей Лебедев 2025-03-30 13:08:26
© Фото: IMAGO hoo-me.com MediaPunch, Global Look Press

Губернатору американского штата Западная Вирджиния Патрику Морриси предложили похудеть, сев на диету. С такой инициативой выступил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на The New York Post.

Глава ведомства пообещал приехать в штат, когда Патрик Морриси сбросит в весе 30 фунтов (около 13,6 килограмм. - Прим.ред.). Кроме того, он предложил губернатору ежемесячно публично взвешиваться.

Напомним, Роберт Кеннеди-младший стал министром здравоохранения в феврале этого года. Он является племянником убитого президента Джона Кеннеди, а его отец был младшим братом лидера страны.

Роберт Кеннеди-младший известен как антипрививочник. Когда-то он активно выступал против вакцинации от COVID-19 и утверждал о смертельной опасности прививок от коронавируса.

А в 2023-м году он решил участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата. Но потом поддержал Дональда Трамп и отказался о предвыборной кампании.

#сша #похудение #Ожирение #губернатор #вес #роберт кеннеди-младший
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