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В Гидрометцентре рассказали о предстоящем похолодании в Москве

Температура воздуха в столице вернется к климатической норме.
Константин Денисов 2025-03-30 11:40:12
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о предстоящем похолодании в Москве. По словам синоптика, оно начнется уже во вторник, 1 апреля.

Как отметил специалист, сейчас погоду в столице определяют воздушные массы, которые идут с юга, поэтому те температурные значения, которые сейчас наблюдаются в городе, превышают норму. Что касается предстоящего периода со вторника по выходные включительно, то сильно холодать не будет, однако ночью возможны незначительные заморозки.

«С 1 апреля будет небольшое понижение температуры. Связано это с изменением циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать с запада и северо-запада. Днем будет от семи до десяти градусов тепла», - сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в середине недели - в среду и четверг пройдут небольшие осадки, а к выходным температура опустится до +8 градусов.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала о том, что в первых числах апреля в Москве может выпасть снег.

#Москва #в стране и мире #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд
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