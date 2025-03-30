В Гидрометцентре рассказали о предстоящем похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о предстоящем похолодании в Москве. По словам синоптика, оно начнется уже во вторник, 1 апреля.

Как отметил специалист, сейчас погоду в столице определяют воздушные массы, которые идут с юга, поэтому те температурные значения, которые сейчас наблюдаются в городе, превышают норму. Что касается предстоящего периода со вторника по выходные включительно, то сильно холодать не будет, однако ночью возможны незначительные заморозки.

«С 1 апреля будет небольшое понижение температуры. Связано это с изменением циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать с запада и северо-запада. Днем будет от семи до десяти градусов тепла», - сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в середине недели - в среду и четверг пройдут небольшие осадки, а к выходным температура опустится до +8 градусов.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала о том, что в первых числах апреля в Москве может выпасть снег.