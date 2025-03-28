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Синоптик Позднякова предрекла москвичам похолодание и снег в начале апреля

До конца марта в столице сохранится теплая погода.
Константин Денисов 2025-03-28 17:51:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В начале апреля в Москву придет похолодание, которое может принести и осадки в виде снега. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, до 31 марта включительно на территории столицы будет сохраняться теплая погода. В ночные часы температура воздуха составит +2...+4 градуса, местами опускаясь до -1.

Днем и вовсе будет +13...+15 градусов, однако картину испортит усиливающийся ветер. В понедельник его скорость будет достигать 4-9 м/с.

«Погода меняется, потому что меняются синоптические процессы, которые ее определяют. До этого погоду определял атмосферный фронт, который долго болтался над столичным регионом, но сейчас он отступил, и мы будем находиться во власти гребня антициклона», - сказала Позднякова.

Однако уже с 1 апреля характер погоды начнет меняться. Температура вернется к норме, а москвичи могут снова столкнуться с осадками даже в виде снега.

Ранее россиянам напомнили крайний срок перехода на летнюю резину.

#Москва #в стране и мире #Погода #осадки #похолодание #Татьяна Позднякова
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