Россиянам объяснили, как уменьшить платежи за ЖКХ

Отказ от устаревших услуг поможет ощутимо снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Например, некоторые россияне до сих пор платят за радиоточки, которыми не пользуются. За год может набегать достаточно большая сумма, пишет Life.

А для снижения финансовой нагрузки можно экономить электричество и воду. Для этого нужно заменить лампы накаливания на светодиодные и установить на кранах аэраторы.

Жителям холодных квартир рекомендуется провести внутреннее утепление стен. Это позволит сократить расходы на отопление.

Напомним, с 1 марта регионам запретили переходить на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь платежи будут начисляться исключительно в отопительный сезон.

В разговоре с телеканалом «Звезда» заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что нововведение предполагает большую прозрачность для потребителей. Но есть и минусы.