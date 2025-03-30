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Россиянам объяснили, как уменьшить платежи за ЖКХ

Есть несколько эффективных способов экономии.
Сергей Лебедев 2025-03-30 11:28:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Отказ от устаревших услуг поможет ощутимо снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Например, некоторые россияне до сих пор платят за радиоточки, которыми не пользуются. За год может набегать достаточно большая сумма, пишет Life.

А для снижения финансовой нагрузки можно экономить электричество и воду. Для этого нужно заменить лампы накаливания на светодиодные и установить на кранах аэраторы.

Жителям холодных квартир рекомендуется провести внутреннее утепление стен. Это позволит сократить расходы на отопление.

Напомним, с 1 марта регионам запретили переходить на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь платежи будут начисляться исключительно в отопительный сезон.

В разговоре с телеканалом «Звезда» заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что нововведение предполагает большую прозрачность для потребителей. Но есть и минусы.

#в стране и мире #экономия #ЖКХ #денег #утепление
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