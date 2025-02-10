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Депутат Разворотнева рассказала о плюсах сезонной платы за отопление

Система, при которой платеж не разбивается равномерно на весь год, более прозрачна.
Сергей Лебедев 2025-02-10 13:47:04
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России с 1 марта регионам запретят переходить на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь платежи будут начисляться исключительно в отопительный сезон. У нововведения есть свои плюсы и минусы. О них в беседе со «Звездой» рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Такой подход более прозрачный для потребителей, потому что можно посмотреть показания приборов учета и сравнить с начисленной суммой. Повысится прозрачность для управляющих организаций, которые собирают деньги за тепло. Ну и граждане, если будут очень высокие платежи, смогут подать на субсидию на квартплату», - говорит депутат.

Светлана Разворотнева отметила, что есть и минус в том, когда платежи начисляют только в отопительный сезон. По ее словам, суммы в квитанциях могут оказаться очень большими.

«В расчетах по 1/12 это все более равномерно, плата более стабильна и меньше бьет по кошельку», - подчеркнула депутат.

Напомним, ранее в  разговоре со «Звездой» юрист Андрей Костянов рассказывал, как сэкономить на ЖКХ. Для этого нужно установить более экономичное оборудование и индивидуальные приборы учета, а также своевременно передавать их показания.

#наш эксклюзив #ЖКХ #отопление #квитанции #приборы учета #прозрачность
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