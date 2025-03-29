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Число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за тысячу

В стране продолжается разбор завалов, поэтому не исключено увеличение количества погибших и пострадавших.
Сергей Лебедев 2025-03-29 08:59:49
© Фото: ТРК «Звезда»

В Мьянме в сильного землетрясения погибли 1 002 человека. Еще 30 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает государственный телеканал MRTV. Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили более 2 300 человек.

Сейчас в пострадавших районах Мьянмы продолжается разбор завалов разрушенных задний. Поэтому не исключено, что количество жертв и пострадавших увеличится.

Напомним, мощные подземные толчки произошли накануне днем. В результате оказались повреждены многие постройки в административной области Мандалай.

Вчера вечером МЧС России отправило в Мьянму два спецборта. На нем 120 специалистов, которые примут участие в спасательных операциях.

#Мьянма #землетрясение #жертвы #погибшие #мандалай
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