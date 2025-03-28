МЧС России направило два борта в пострадавшую от землетрясения Мьянму

В пострадавшую от землетрясения Мьянму из РФ вылетели два спецборта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 120 специалистов МЧС РФ будут принимать участие в спасательных операциях. В группу также вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло 28 марта. Эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай, где и зарегистрировано наибольшее число жертв. В результате происшествия, в Мьянме погибли 20 человек.