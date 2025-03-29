Расчет FPV-дронов сжег танк ВСУ на Александро-Калининском направлении

Операторы ударных FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск поразили танк ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО. Кадры уничтожения опубликовало Минобороны РФ.
Боевую машину обнаружили разведчики 68-го армейского корпуса. Украинский танк пытался контратаковать позиции российских войск. Операторы ударных беспилотников обездвижили его, и после этого мотострелки полностью уничтожили танк ВСУ, применив FPV-дроны на оптоволокне.
Ранее расчет дронов уничтожили блиндаж с украинскими боевиками в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали пожар, охвативший позицию ВСУ после попадания.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.
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