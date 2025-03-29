Расчет FPV-дронов сжег танк ВСУ на Александро-Калининском направлении

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дрон стремительно подлетает к танку, чтобы обездвижить его, и как боевая машина вспыхивает.

2025-03-29 05:35:19

© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России