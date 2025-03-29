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Вильфанд предупредил о морозах в Сибири и на Дальнем Востоке в выходные

Сначала в конце марта температура воздуха на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России опустится на семь градусов ниже нормы, а уже с апреля поднимется тоже на семь градусов.
Дарина Криц 2025-03-29 04:36:02
© Фото: Руслан Шамуков, РИА Новости

В Сибири и на Дальнем Востоке в предстоящие выходные ожидаются морозы на семь градусов ниже нормы. После этого температура повысится также на семь градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Например, в Иркутской области в эту субботу похолодает на семь градусов ниже нормы. Аналогичная ситуация с 29 по 31 марта будет наблюдаться в Приморском крае, в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.

«В некоторых регионах еще держится зима. В субботу в Иркутской области температура будет на семь градусов ниже нормы, и морозы будут доходить до 25 градусов. Но уже с апреля будет другая ситуация - в регионах Сибири температура будет выше нормы на семь градусов», - рассказал Вильфанд агентству.

В Хабаровском крае минимальное значение температуры будет составлять минус 24-25 градусов, в Амурской области столбики термометров опустятся до 27 градусов, в Приморском крае и в ЕАО - на 15-16 градусов ниже нуля.

В Бурятии и Забайкалье температура в ближайшие дни будет на 7-8 градусов ниже нормы, морозы могут достигать 23-28 градусов.

При этом столичный регион также может оказаться во власти холодов. По мнению синоптика Татьяны Поздняковой, в начале апреля в Москву придет похолодание, которое может принести и осадки в виде снега, сообщила она «Звезде».

#в стране и мире #Сибирь #Погода #Дальний Восток #морозы #Роман Вильфанд #аномалия
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