МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Литва пообещала купить оружие для ВСУ у Украины

На эти цели Вильнюс выделил 20 миллионов евро.
Сергей Лебедев 2025-03-02 09:36:00
© Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Литва планирует закупить для ВСУ вооружение, произведенное на Украине. На эти цели выделено 20 миллионов евро. Об этом накануне заявила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене. По ее словам, таким образом Вильнюс хочет инвестировать средства в ОПК киевского режима.

«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине», - цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Довиле Шакалене добавила, что Вильнюс планирует в будущем увеличивать инвестиции в украинский ОПК.

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны вскоре могут выделить Киеву финансовую помощь, исчисляемую сотнями миллиардов евро. Вероятно, это произойдет на саммите ЕС, который запланирован на 6 марта.

#ОПК #в стране и мире #оружие #Украина #ВСУ #вильнюс #инвестирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 