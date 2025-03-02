Литва пообещала купить оружие для ВСУ у Украины

Литва планирует закупить для ВСУ вооружение, произведенное на Украине. На эти цели выделено 20 миллионов евро. Об этом накануне заявила министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене. По ее словам, таким образом Вильнюс хочет инвестировать средства в ОПК киевского режима.

«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине», - цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Довиле Шакалене добавила, что Вильнюс планирует в будущем увеличивать инвестиции в украинский ОПК.

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны вскоре могут выделить Киеву финансовую помощь, исчисляемую сотнями миллиардов евро. Вероятно, это произойдет на саммите ЕС, который запланирован на 6 марта.