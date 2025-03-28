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Украинские националисты выпустили 45 боеприпасов по ДНР за сутки

В результате обстрелов ранения получили три мирных жителя.
Анастасия Бобылева 2025-03-28 03:32:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 15 раз за сутки, выпустив 45 снарядов. Об этом говорят данные управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины, опубликованные в телеграм-канале.

«Пятнадцать вооруженных атак на горловском направлении. всего выпущено 45 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что три мирных жителя пострадали при ударах украинских националистов. Также получили повреждения две легковые машины и объект гражданской инфраструктуры.

За предыдущий день ВСУ 26 раз атаковали ДНР, выпустив почти 80 боеприпасов. Ранения получили три человека.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы
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