Украинские националисты выпустили 45 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 15 раз за сутки, выпустив 45 снарядов. Об этом говорят данные управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины, опубликованные в телеграм-канале.

«Пятнадцать вооруженных атак на горловском направлении. всего выпущено 45 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что три мирных жителя пострадали при ударах украинских националистов. Также получили повреждения две легковые машины и объект гражданской инфраструктуры.

За предыдущий день ВСУ 26 раз атаковали ДНР, выпустив почти 80 боеприпасов. Ранения получили три человека.