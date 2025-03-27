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СК РФ возбудил дело о крушении батискафа с россиянами в Красном море

Ранее сообщалось о гибели шестерых россиян в результате происшествия.
Глеб Владовский 2025-03-27 21:14:30
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Возбуждено уголовное дело в связи с крушением батискафа в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть более двух лиц - Прим. Ред.)», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

Ранее в Сети появились кадры с уцелевшими россиянами, которым оказали первую помощь после происшествия.

Напомним, 27 марта у берегов Хургады во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение батискаф «Синдбад». На его борту находились 45 россиян и члены экипажа. В результате происшествия погибли шестеро туристов. Еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

#Египет #крушение #красное море #СК РФ #Уголовное дело #батискаф
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