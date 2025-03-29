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ЦАХАЛ начали наземную операцию в Рафахе

Боевые действия возобновились в районе Рафаха.
Глеб Владовский 2025-03-29 21:24:19
© Фото: Nidal Eshtayeh XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля расширила наземную операцию в южной части сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В рамках этой деятельности войска ликвидировали объекты террористической инфраструктуры ХАМАС. В то же время ЦАХАЛ продолжают наносить авиаудары по террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада"* по всему сектору Газа», - говорится в заявлении.

В Армии обороны Израиля заявили, что в ходе нанесения ударов уничтожены десятки террористов. Кроме того, уничтожены склады оружия, ракетные установки, военные сооружения и другие объекты террористической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что за последние 10 дней, с момента возобновления израильских атак, в анклаве погибли 896 мирных жителей. По данным Минздрава Газы, за последние сутки погибли 43 человека и 115 получили ранения.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС
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