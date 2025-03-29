В Норвегии мужчина устроил поножовщину, ранены четверо

В Норвежском Тронхейме мужчина ранил ножом четырех человек. Об этом сообщила газета VG.

«По данным полиции, один человек тяжело ранен, еще трое получили серьезные ранения», - говорится в материале.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 40-летнего подозреваемого.

По данным издания, возраст пострадавших варьируется 20 до 40 лет. В доме, где произошел инцидент, раньше случались конфликты с применением насилия.

В настоящее время проводятся процедуры по выяснению всех обстоятельств происшествия.