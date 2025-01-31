На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян

На борту задержанного в Норвегии грузового судна Silver Dania находился состоящий из 11 россиян экипаж. Об этом сообщила вещательная корпорация NRK со ссылкой на правоохранительные органы.

«Весь экипаж состоит из 11 россиян. Как экипаж, так и компания-судовладелец сотрудничают с полицией и добровольно согласились проследовать в (город. - Прим. ред.) Тромсе», - заявил в ходе брифинга замглавы полицейского округа Айнар Люснес.

По данным NRK, членов экипажа подозревают в причастности к повреждению проходящего по дну Балтийского моря волоконно-оптического кабеля. Отмечается, что Silver Dania задержали по запросу властей Латвии, которые изучают возможность причастности к инциденту сразу нескольких судов.