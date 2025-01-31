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На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян

Экипаж судна подозревают в повреждении кабеля, проходящего по дну Балтийского моря.
Глеб Владовский 2025-01-31 17:08:31
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallokpress

На борту задержанного в Норвегии грузового судна Silver Dania находился состоящий из 11 россиян экипаж. Об этом сообщила вещательная корпорация NRK со ссылкой на правоохранительные органы.

«Весь экипаж состоит из 11 россиян. Как экипаж, так и компания-судовладелец сотрудничают с полицией и добровольно согласились проследовать в (город. - Прим. ред.) Тромсе», - заявил в ходе брифинга замглавы полицейского округа Айнар Люснес.

По данным NRK, членов экипажа подозревают в причастности к повреждению проходящего по дну Балтийского моря волоконно-оптического кабеля. Отмечается, что Silver Dania задержали по запросу властей Латвии, которые изучают возможность причастности к инциденту сразу нескольких судов.

#в стране и мире #норвегия #полиция #граждане рф #silver dania
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