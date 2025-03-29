МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач объяснил природу «неизвестного вируса» с кровавым кашлем

Специалист заверил, что никаких новых инфекций в России сейчас нет.
Константин Денисов 2025-03-29 17:23:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал слухи о новой вирусной инфекции в России.

«У нас таких случаев нет. По мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, мы ничего нового не видим. Больше всего это похоже на вирус гриппа, который при тяжелых течениях вызывает пневмонию», - рассказал Осипов.

Кроме того, он добавил, что симптомы похожи на туберкулез. Также, по мнению Осипова, таким образом может протекать и микоплазменная пневмония, вспышка которой была в стране в декабре 2024 года. Однако при ней кровавый кашель отсутствует.

Он еще раз напомнил, что особо подверженными этому заболеванию является дети и люди старше 60 лет.

#Вирус #симптомы #наш эксклюзив #пневмония
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 