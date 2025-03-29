Врач объяснил природу «неизвестного вируса» с кровавым кашлем

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал слухи о новой вирусной инфекции в России.

«У нас таких случаев нет. По мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, мы ничего нового не видим. Больше всего это похоже на вирус гриппа, который при тяжелых течениях вызывает пневмонию», - рассказал Осипов.

Кроме того, он добавил, что симптомы похожи на туберкулез. Также, по мнению Осипова, таким образом может протекать и микоплазменная пневмония, вспышка которой была в стране в декабре 2024 года. Однако при ней кровавый кашель отсутствует.

Он еще раз напомнил, что особо подверженными этому заболеванию является дети и люди старше 60 лет.