В Вологодской области самолет экстренно сел на автомобильной трассе

Легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«29 марта 2024 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" в Вологодской области», - говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Также прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.