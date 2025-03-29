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В Вологодской области самолет экстренно сел на автомобильной трассе

Самолет проводит учебно-тренировочный полет. В результате инцидента пострадавших нет.
Глеб Владовский 2025-03-29 19:48:18
© Фото: УМВД по Вологодской области

Легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«29 марта 2024 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" в Вологодской области», - говорится в заявлении ведомства.

В прокуратуре отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Также прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

#Самолет #Вологодская область #Экстренная посадка #автотрасса #Северо-Западная транспортная прокуратура
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