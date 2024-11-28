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В Вологодской области приняли закон об ограничении продажи алкоголя

В рабочие дни спиртное будет продаваться два часа в день - с 12.00 до 14.00. В выходные и праздники график торговли останется прежним.
Ирина Егорова 2024-11-28 15:11:56
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

В Вологодской области приняли закон, который ограничивает продажу алкоголя. Теперь спиртное можно будет купить только во временной интервал с 12.00 до 14.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни режим торговли остался прежним.

Данный законопроект разработал и внес губернатор региона Георгий Филимонов. Сегодня Законодательное собрание утвердило его.

«За принятие закона проголосовали 24 депутата, против - 2 (КПРФ и "Справедливая Россия") и 1 воздержался», - написал в своем Telegram-канале глава Вологодской области.

В силу новые правила вступят с 1 марта 2025 года.

По словам Филимонова, данный инструмент позволит бороться с «наливайками» и алкомагазинами, где молодежь чаще всего покупает напитки.

Губернатор ранее отмечал, что около 71% смертей в регионе связаны со злоупотреблением спиртными напитками, а за последний год количество страдающих алкоголизмом выросло на 30%. По мнению Филимонова, закон не должен нарушить образ жизни и бытовые привычки части вологжан, так как он находится в рамках здравого смысла.

#в стране и мире #Алкоголь #Вологодская область #продажа #ограничения #Георгий Филимонов
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