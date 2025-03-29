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Акция «Верни Герою имя» стартовала в ряде регионов России

Акция, посвященная сохранению исторической памяти, стартовала, в том числе, в Московской, Калининградской, Свердловской и Астраханской областях.
2025-03-29 18:42:08
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

В России стартовала акция «Верни Герою имя», посвященная сохранению исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что мероприятия в рамках акции проводятся при участии, в том числе «Юнармии» и Движения Первых.

«Участники возьмут под шефство мемориалы, посвященные героической истории нашей страны, приведут их в порядок после зимы, а также под руководством опытных наставников будут работать в архивах и музейных фондах, устанавливая имена неизвестных солдат», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, участники акции будут заниматься облагораживанием памятных мест. Волонтеры будут проводить, в том числе уборку территории, покраску, высадку цветов и деревьев.

Сообщается, что ряд регионов России, в том числе Севастополь, Московская, Свердловская Калининградская и Астраханская области.

В Минобороны подчеркнули, что цель этой акции заключается в сохранении памяти о подвигах и закреплении шефства за каждым памятником. Присоединиться к этой ежегодной акции может любой желающий.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #юнармия #памятники #Движение Первых #Верни герою имя
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