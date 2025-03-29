Акция «Верни Герою имя» стартовала в ряде регионов России

В России стартовала акция «Верни Герою имя», посвященная сохранению исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что мероприятия в рамках акции проводятся при участии, в том числе «Юнармии» и Движения Первых.

«Участники возьмут под шефство мемориалы, посвященные героической истории нашей страны, приведут их в порядок после зимы, а также под руководством опытных наставников будут работать в архивах и музейных фондах, устанавливая имена неизвестных солдат», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, участники акции будут заниматься облагораживанием памятных мест. Волонтеры будут проводить, в том числе уборку территории, покраску, высадку цветов и деревьев.

Сообщается, что ряд регионов России, в том числе Севастополь, Московская, Свердловская Калининградская и Астраханская области.

В Минобороны подчеркнули, что цель этой акции заключается в сохранении памяти о подвигах и закреплении шефства за каждым памятником. Присоединиться к этой ежегодной акции может любой желающий.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.