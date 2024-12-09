МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финал форума Юнармии прошел в Театре Российской армии

Виктор Горемыкин передал юнармейцам приветственный адрес министра обороны.
2024-12-09 20:34:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Финал форума Юнармии «Скажи Героям спасибо» прошел в Центральном театре Российской армии в День героев Отечества. В нем приняли участие школьники из 89 регионов России и Армении, а также бойцы спецоперации, их родственники и ветераны.

В рамках форума, который начал свою работу 7 декабря, проходят круглые столы, лекции. А в понедельник состоялась прямая линия с бойцами СВО. Важность патриотического воспитания отметил замминистра обороны Виктор Горемыкин.

«Летопись ратной истории России хранит немало примеров героизма всех поколений защитников Отечества, от дружинников Александра Невского до участников специальной военной операции, которые сегодня присутствуют в этом зале. Важно, что молодое поколение бережно чтит их память, а у движения Юнармия появилась добрая традиция в этот торжественный день чествовать наших героев», - отметил заместитель главы Минобороны России.

Виктор Горемыкин передал юнармейцам приветственный адрес министра обороны. А затем начался праздничный концерт. Юнармейцы поддерживают бойцов спецоперации на передовой письмами, посылками. А более пяти тысяч выпускников и наставников юнармейского движения с честью выполняют свой боевой долг в зоне СВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #юнармия #форум #Виктор Горемыкин #День Героев Отечества #Скажи Героям спасибо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 