Финал форума Юнармии прошел в Театре Российской армии

Финал форума Юнармии «Скажи Героям спасибо» прошел в Центральном театре Российской армии в День героев Отечества. В нем приняли участие школьники из 89 регионов России и Армении, а также бойцы спецоперации, их родственники и ветераны.

В рамках форума, который начал свою работу 7 декабря, проходят круглые столы, лекции. А в понедельник состоялась прямая линия с бойцами СВО. Важность патриотического воспитания отметил замминистра обороны Виктор Горемыкин.

«Летопись ратной истории России хранит немало примеров героизма всех поколений защитников Отечества, от дружинников Александра Невского до участников специальной военной операции, которые сегодня присутствуют в этом зале. Важно, что молодое поколение бережно чтит их память, а у движения Юнармия появилась добрая традиция в этот торжественный день чествовать наших героев», - отметил заместитель главы Минобороны России.

Виктор Горемыкин передал юнармейцам приветственный адрес министра обороны. А затем начался праздничный концерт. Юнармейцы поддерживают бойцов спецоперации на передовой письмами, посылками. А более пяти тысяч выпускников и наставников юнармейского движения с честью выполняют свой боевой долг в зоне СВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.