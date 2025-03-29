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Россиянам рассказали о снижении цен на некоторые товары

Специалист отметил, что упадок цен связан с резким укреплением рубля. Однако, сильная российская валюта может стать и угрозой для бюджетной системы страны.
Игнат Далакян 2025-03-29 18:31:40
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В России могут снизиться цены на импортные фрукты и автомобили. Об этом рассказал aif.ru директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По словам специалиста, упадок цен связан с резким укреплением рубля, и это уже заметно на маркетплейсах.

«Для россиян в краткосрочном периоде укрепление рубля - это прекрасно. Можно рассчитывать, что импортные товары подешевеют. Да и в целом рост цен замедлится», - считает эксперт.

Он отметил, что россияне в ближайшее время смогут выгодно купить импортные товары с коротким циклом поставок. Это электроника, цены на которую напрямую привязаны к курсам валют, а также - автомобили. Их производители «скорректируют свои аппетиты» под новые рыночные условия. Также снизится стоимость на прочий импорт, в особенности на фрукты или отечественные изделия с иностранными компонентами. Специалист объяснил, что это произойдет из-за снижения стоимости сырья и логистики.

Однако, по его словам, сильный рубль может стать угрозой для бюджетной системы страны. Укрепление российской валюты, как объяснил Ордов, связано с резким сокращением импорта. Это в свою очередь, может спровоцировать нехватку отдельных видов товара. Кроме того, отечественный бизнес отказывается от иностранных инвестиций и оборудования.

«Все это приведет к недостаточному объему производства, несмотря на растущий спрос, ведь реальные доходы населения увеличились на 8,5%», - сказал эксперт.

Ранее о колебании цен на кофе высказался генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. По его словам, на стоимость товара влияют факторы, которые невозможно прогнозировать на долгий срок.

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