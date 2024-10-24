Эпидемиолог оценила риск заразиться микоплазменной пневмонией

Микоплазменная пневмония, распространившаяся по России из Сибири, подняла заболеваемость в 16 регионах РФ. Об этом «Звезде» рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

«Микоплазмозы поражают не только легкие, но и другие органы. Болеют чаще всего дети и взрослые до 40 лет. Это связано с тем, что они чаще посещают заведения, где много народа. Конечно, поражаются и более старшие, если дети приносят им это домой», - рассказала медик.

Микоплазма находится внутри клеток и не относится ни к вирусам, ни к бактериям, находясь в промежуточном положении. Из-за этого вредоносный организм развивает особый вид пневмонии.

«Она не настолько быстро попадет в организм воздушно-капельным путем. Если находиться в одном помещении с больным человеком, то риск инфицирования составляет 10% - это небольшой риск. Если вы надеваете маску, общаясь с человеком, у которого есть риск респираторной инфекции, то риск невысок», - заявила Эсауленко.

Ранее сообщалось, что в 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии. Как заявили в Роспотребнадзоре, специалисты заранее приняли меры, проводят непрерывный мониторинг заболеваемости, активно расследуют все случаи коллективной заболеваемости, проводят противоэпидемические мероприятия - ситуация находится под контролем.