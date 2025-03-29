Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно солнечное затмение

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, где в России лучше всего будет видно предстоящее солнечное затмение, и как его лучше наблюдать, чтобы не нанести ущерб зрению.

«На территории России наилучшие условия для видимости будут в Мурманской области, на Кольском полуострове. Чем южнее, тем хуже условия видимости», - сказал эксперт.

В Москве, по его словам, перекрытие составит всего несколько процентов.

Вибе добавил, что ни в коем случае не следует смотреть на солнце в наблюдательный прибор. Например, можно использовать бинокль, но при условии защитного листа бумаги, на который будет поступать проекция изображения.

Что касается частоты явления, то, по словам специалиста, частичное солнечное затмение происходит раз в несколько лет, а вот полного нужно ждать долго и зачастую, чтобы его наблюдать, нужно проделать неблизкий путь.