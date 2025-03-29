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Минобороны: ВСУ нарастили число атак на российские энергообъекты

ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, сообщили в МО РФ.
2025-03-29 16:48:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские войска нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Напомним, украинские боевики ударили по газоизмерительной станции «Суджа» 28 марта. ВСУ применили снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS. После атаки на ГИС случилось возгорание.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о причастности Великобритании к атаке на ГИС «Суджа». По ее словам, ввод координат и запуск осуществлялись британскими специалистами, а наведение и целеуказание ударов происходило через французские спутниковые системы.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

#ВСУ #атака #энергообъекты #гис суджа
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