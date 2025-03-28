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Песков: ВСУ не выполняют приказы Киева о ненанесении ударов

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что украинские военные продолжают бить по российским энергообъектам.
Глеб Владовский 2025-03-28 15:11:15
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Украинские военные не выполняют приказы по ненанесению ударов по российским энергетическим объектам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев присоединился к соответствующему мораторию, дав команду военнослужащим прекратить атаки. Однако в ВСУ эти приказы не выполняют.

«РФ может констатировать отсутствие контроля над вооруженными силами (ВСУ. - Прим. ред.), которые как минимум игнорируют приказы не наносить удары по энергообъектам. Попытки нанесения ударов продолжаются ежедневно», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что, несмотря на это, Москва соблюдает мораторий и ВС РФ не атакуют объекты энергетики Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении очередного удара по газоизмерительной станции «Суджа» со стороны украинских боевиков. По предварительным данным, удар наносился реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

#Россия #в стране и мире #Курская область #ВСУ #Кремль #Дмитрий Песков #удары по энергообъектам
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