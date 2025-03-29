Газоизмерительная станция «Суджа» фактически уничтожена после атаки украинских боевиков с применением снарядов РСЗО HIMARS. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«28 марта около 10.20 по ГИС "Суджа" был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание», - говорится в сообщении Минобороны.

Также в МО РФ подчеркнули, что несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарстили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о причастности Лондона к атаке на ГИС «Суджа». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в результате серии атак энергообъект практически полностью уничтожен.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.