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МО РФ: газоизмерительная станция «Суджа» фактически уничтожена после атаки ВСУ

В Минобороны отметили, что украинские боевики применили снаряды РСЗО HIMARS.
2025-03-29 16:42:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Газоизмерительная станция «Суджа» фактически уничтожена после атаки украинских боевиков с применением снарядов РСЗО HIMARS. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«28 марта около 10.20 по ГИС "Суджа" был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание», - говорится в сообщении Минобороны.

Также в МО РФ подчеркнули, что несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарстили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях. 

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о причастности Лондона к атаке на ГИС «Суджа». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в результате серии атак энергообъект практически полностью уничтожен.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #Суджа #Газоизмерительная станция #гис суджа
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