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В МИД РФ заявили о причастности Лондона к атаке на ГИС «Суджа»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате серии атак энергообъект практически полностью уничтожен.
Глеб Владовский 2025-03-28 18:26:29
© Фото: Минобороны РФ

Атаку украинских боевиков на газоизмерительную станцию «Суджа» координировали из Лондона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск - британскими специалистами. Команду давали из Лондона», - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

По словам дипломата, в результате атак украинских боевиков находящийся в Курской области энергообъект практически уничтожен. Захарова также напомнила, что в этот же день боевики попытались атаковать с помощью дронов Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении очередного удара по газоизмерительной станции «Суджа» со стороны украинских боевиков. По предварительным данным, удар наносился реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

#в стране и мире #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #Великобритания #лондон #гис суджа
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