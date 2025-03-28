Атаку украинских боевиков на газоизмерительную станцию «Суджа» координировали из Лондона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск - британскими специалистами. Команду давали из Лондона», - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

По словам дипломата, в результате атак украинских боевиков находящийся в Курской области энергообъект практически уничтожен. Захарова также напомнила, что в этот же день боевики попытались атаковать с помощью дронов Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении очередного удара по газоизмерительной станции «Суджа» со стороны украинских боевиков. По предварительным данным, удар наносился реактивными снарядами РСЗО HIMARS.