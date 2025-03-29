Власти РФ проведут в апреле двойные выплаты пенсионерам

В России пенсионерам в преддверии майских праздников сделают двойные выплаты. Об этом сообщил Life.

Уточняется, что согласно графику, пенсии перечислят в конце апреля. Таким образом, многие во втором месяце весны пенсионеры получат двойную выплату. Правительство РФ выделило на эти цели свыше 23,3 млрд рублей.

«80 000 рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ. Такая же сумма положена бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, вдовам/вдовцам военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией и ВОВ», - говорится в материале.

Как отмечает агентство, выплаты также получат и те, кто не проживает на территории России. Пенсии получат граждане РФ, проживающие в Латвии, Литве, Абхазии, Южной Осетии, Эстонии и Приднестровье.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2025 года вырастут социальные пенсии. Размер прибавки составит 14,75%.