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Экс-замглавы МИД Украины: Киев и Вашингтон всухую проиграли на переговорах

Константин Елисеев отметил, что Киев не смог добиться хоть каких-то приемлемых условий.
Сергей Лебедев 2025-03-29 14:05:47
© Фото: IMAGO Wolfgang Maria Weber Globallookpress

Украина и Соединенные Штаты проиграли всухую на прошедших переговорах в Саудовской Аравии. Такое заявление сделал бывший заместитель министра иностранных дел соседней страны Константин Елисеев. Он также отметил, что Киев не смог добиться хоть каких-то приемлемых условий.

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», - сказал дипломат эфире радио «НВ».

Напомним, очередной раунд российско-американских переговоров по Украине состоялся в этот понедельник, 24 марта в столице Саудовской Аравии. Встреча продлилась 12 часов. В ходе нее обсуждался в том числе доступ РФ к портам для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подключение «Россельхозбанка» к SWIFT.

Нашу страну на переговорах представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Позже парламентарий признался, что диалог с американцами сложился не очень результативно. При этом он добавил, что прорывов никто и не ждал. 

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американцы на переговорах хотели вести челночную дипломатию с нашей страной и Украиной. Так они, возможно, хотели сформировать «единый текст».

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Саудовская Аравия #переговоры #Константин Елисеев
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