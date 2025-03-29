Украина и Соединенные Штаты проиграли всухую на прошедших переговорах в Саудовской Аравии. Такое заявление сделал бывший заместитель министра иностранных дел соседней страны Константин Елисеев. Он также отметил, что Киев не смог добиться хоть каких-то приемлемых условий.

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», - сказал дипломат эфире радио «НВ».

Напомним, очередной раунд российско-американских переговоров по Украине состоялся в этот понедельник, 24 марта в столице Саудовской Аравии. Встреча продлилась 12 часов. В ходе нее обсуждался в том числе доступ РФ к портам для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подключение «Россельхозбанка» к SWIFT.

Нашу страну на переговорах представляли советник директора ФСБ России Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Позже парламентарий признался, что диалог с американцами сложился не очень результативно. При этом он добавил, что прорывов никто и не ждал.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американцы на переговорах хотели вести челночную дипломатию с нашей страной и Украиной. Так они, возможно, хотели сформировать «единый текст».