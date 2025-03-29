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Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Данные о пострадавших россиянах не поступали.
Сергей Лебедев 2025-03-29 13:27:06
© Фото: Kyaw Zin Tun, XinHua, Global Look Press

В Мьянме сегодня днем произошло очередное сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 19 километрах от столицы страны Нейпьидо. Он был на глубине до 10 тысяч метров.

Как сообщили «Звезде» в посольстве РФ, данные о пострадавших россиянах не поступали.

Напомним, накануне сильное землетрясение произошло недалеко от города Мандалай. В результате погибли более тысячи человек.

При этом в столице Мьянмы в пятницу обошлось без жертв. Там были лишь небольшие разрушения.

#в стране и мире #Мьянма #землетрясение #нейпьидо #подземные толчки #мандалай
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