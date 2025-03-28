Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Уточняется, что его взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.

Помимо этого, отмечено, что подразделения группировки за неделю нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. При этом в зоне ответственности «Запада» враг потерял за это время более 1 640 боевиков.

Еще неприятель лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин и 26 автомобилей. Также удалось уничтожить 29 украинских орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и 10 полевых складов боеприпасов.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев за село Малые Щербаки в Запорожской области. Им овладели штурмовые подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.