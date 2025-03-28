Российские войска освободили Красное Первое в Харьковской области

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красное Первое в Харьковской области. Уточняется, что его взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.
Помимо этого, отмечено, что подразделения группировки за неделю нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. При этом в зоне ответственности «Запада» враг потерял за это время более 1 640 боевиков.
Еще неприятель лишился трех танков, 11 боевых бронированных машин и 26 автомобилей. Также удалось уничтожить 29 украинских орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и 10 полевых складов боеприпасов.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев за село Малые Щербаки в Запорожской области. Им овладели штурмовые подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск «Днепр».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»