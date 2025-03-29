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Al Masirah: США нанесли 14 ударов по Сааде в Йемене

В результате американских ударов погиб один мирный житель, еще четыре получили ранения.
Анастасия Бобылева 2025-03-29 01:45:19
© Фото: Mohammed Mohammed XinHua Globallookpress

США нанесли серию ударов по йеменской провинции Саада, которая находится под контролем движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Всего американские вооруженные силы нанесли не менее 14 ударов по различным районам. Отмечается, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки, один погиб.

Также военные США по меньшей мере восемь раз подвергли бомбардировкам город Сана. Всего за последние двое суток они нанесли по столице Йемена 72 удара.

Ранее хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman. Удар наносился беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами, уточнил военный представитель движения Яхья Сариа.

#в стране и мире #сша #Йемен #Хуситы #удар #Ансар Аллах
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