Хуситы нанесли очередной удар по авианосцу США Harry Truman

Йеменские хуситы из группировки «Ансар Аллах» 27 марта атаковали американский авианосец Harry Truman. Об этом заявил военный представитель радикального движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска, подразделения, отвечающие за беспилотную авиацию, и военно-морские силы нанесли удары беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по нескольким военным кораблям противника в Красном море и американскому авианосцу USS Harry Truman», - сообщил Сариа.

Ранее представители движения сообщали об ударах по израильскому аэропорту имени Давида Бен-Гуриона, который находится в 14 км от Тель-Авива. Сариа добавил, что хуситы действуют в ответ на атаки ВВС США по их объектам в Йемене.

Напомним, ВВС США начали бомбардировку объектов «Ансар Аллах» 15 марта по приказу президента страны Дональда Трампа. Хуситы в ответ провели несколько атак американских объектов.

Сам конфликт обострился еще в 2023 году, после того как Израиль начал операцию в секторе Газа.