Бразилия предпочитает сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта. Поэтому совсем не удивительно, что президент страны Лула да Силва не захотел общаться в бывшим премьер-министром Италии Массимо Д’Алемой, который приехал по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

«Мы не знаем, с каким идеологическим багажом прибыл посланник. Но можно предположить, что этот багаж был напитан идеями самого Зеленского. И в этом плане принимать такого, хоть и неофициального посланника, было бы нарушением дипломатических правил», - отметил эксперт.

Собеседник отметил, что встреча с представителем главы киевского режима могла бы показать, что Лула да Силва косвенно признает «хотелки» Владимира Зеленского.

«Лула да Силва не мог себе этого позволить, поскольку позиция Бразилии в этом конфликте уже четко определена», - добавил Борис Мартынов.

Ранее стало известно, бразильский президент «едва не выгнал» Массимо д’Алему, отказавшись обсуждать конфликт на Украине.