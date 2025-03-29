Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался обсуждать конфликт на Украине с экс-премьером Италии Массимо д’Алемой, который прибыл к нему с визитом по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает La Repubblica.

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина - это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», - рассказал д'Алема.

По его словам, Зеленский обратился к нему в поисках союзников, поскольку уже не рассчитывает на серьезную помощь со стороны США и Европа.

Также по просьбе президента Украины д'Алема летал в Китай. До председателя КНР Си Цзиньпина он не добрался, но пообщался с ответственными за внешнюю политику. Конкретных результатов эти переговоры также не принесли.

Напомним, 24 марта состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине между Россией и США. Диалог делегаций двух стран длился почти 12 часов.