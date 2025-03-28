Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали местную жительницу, которая незаконно за деньги прописала у себя дома 116 мигрантов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве отметили, что ранее 38-летняя женщина уже дважды привлекалась за аналогичное правонарушение. На нее завели уголовное дело.

Злоумышленницу оставили под подпиской о невыезде. За фиктивную регистрацию ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин заявлял, что России нужно поскорее вернуться к обсуждению миграционной политики. По его словам, нельзя делать вид, что не существует проблемы. Она есть, отметил глава государства.

Владимир Путин отмечал, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. По его словам, необходимы не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.