МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов

Злоумышленницу уже не первый раз привлекают за фиктивную регистрацию.
Сергей Лебедев 2025-03-28 06:59:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали местную жительницу, которая незаконно за деньги прописала у себя дома 116 мигрантов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве отметили, что ранее 38-летняя женщина уже дважды привлекалась за аналогичное правонарушение. На нее завели уголовное дело.

Злоумышленницу оставили под подпиской о невыезде. За фиктивную регистрацию ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин заявлял, что России нужно поскорее вернуться к обсуждению миграционной политики. По его словам, нельзя делать вид, что не существует проблемы. Она есть, отметил глава государства.

Владимир Путин отмечал, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. По его словам, необходимы не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

#в стране и мире #мигранты #происшествие #МВД #ЧП #полиция #Прописка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 