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Штурмовики зачистили опорник и взяли в плен троих боевиков ВСУ в ДНР

На видео попали украинские военнослужащие, которые выходят из опорника и сдаются в плен нашим бойцам.
2025-03-28 05:30:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики группировки войск «Запад» захватили и зачистили позиции украинских боевиков в ДНР, взяв в плен троих военнослужащих ВСУ. Кадры боя опубликовало Минобороны РФ.

Скопление боевиков в лесополосе обнаружили с помощью разведывательных БПЛА. Противник попытался атаковать позиции наших войск, но разведчики выявили передвижение живой силы ВСУ.

После работы операторов дронов штурмовики начали зачищать позиции противника. Их стремительные действия застали националистов врасплох. На опубликованных кадрах группа быстро и слаженно передвигается по открытой местности, затем с помощью противотанковой мины разрушает блиндаж ВСУ, чтобы дезориентировать боевиков. Далее на видео трое украинских военнослужащих выходят из опорника, чтобы сдаться в плен.

В результате боевой работы военнослужащих штурмового подразделения вражеский опорный пункт удалось взять без потерь.

Ранее артиллеристы показали, как уничтожают пехоту ВСУ в укрытии в Курской области. Удар по противнику наносился из буксируемого орудия Д-30.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурм #ДНР #ВСУ #Опорный пункт
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