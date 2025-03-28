Соглашения, разработанные США взамен сорванной Украиной сделки по редкоземельным минералам могут помешать ее вступлению в Европейский союз.

Как сообщило агентство Bloomberg, договоренность между Киевом и Вашингтоном может дать американской стороне контроль над инвестициями.

«Сделка может подорвать стремление Украины к членству в Европейском Союзе и предоставить США фактический контроль над инвестиционными решениями, охватывающими значительные сферы экономики Украины», - цитирует RT информацию американского СМИ.

Уточняется, что новое соглашение даст Соединенным Штатам преимущественное право на прибыль, направленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет подконтрольным США. При этом от украинской стороны потребуют оплатить всю оказанную ей военную и экономическую поддержку за годы украинского конфликта.

Немногим ранее в разговоре со «Звездой» политолог Наталия Елисеева пояснила суть новой сделки киевских властей с США по ресурсам. Она подразумевает под собой покупку того, что ранее не было раскуплено, а основная роль в регулировании сделки отойдет Вашингтону.