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Bloomberg: новое соглашение Украины с США помешает членству в ЕС

Новый документ в случае его подписания предполагает преимущественное право Соединенных Штатов на прибыль.
Дарина Криц 2025-03-28 03:59:05
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

Соглашения, разработанные США взамен сорванной Украиной сделки по редкоземельным минералам могут помешать ее вступлению в Европейский союз.

Как сообщило агентство Bloomberg, договоренность между Киевом и Вашингтоном может дать американской стороне контроль над инвестициями.

«Сделка может подорвать стремление Украины к членству в Европейском Союзе и предоставить США фактический контроль над инвестиционными решениями, охватывающими значительные сферы экономики Украины», - цитирует RT информацию американского СМИ.

Уточняется, что новое соглашение даст Соединенным Штатам преимущественное право на прибыль, направленную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет подконтрольным США. При этом от украинской стороны потребуют оплатить всю оказанную ей военную и экономическую поддержку за годы украинского конфликта.

Немногим ранее в разговоре со «Звездой» политолог Наталия Елисеева пояснила суть новой сделки киевских властей с США по ресурсам. Она подразумевает под собой покупку того, что ранее не было раскуплено, а основная роль в регулировании сделки отойдет Вашингтону.

#в стране и мире #Украина #сша #ЕС #Соглашение #сделка
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