Три мирных жителя ДНР пострадали из-за обстрелов ВСУ 26 марта

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки, выпустив почти 80 боеприпасов. Об этом говорят данные управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины, опубликованные в телеграм-канале.

«Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ. Пять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Всего выпущено 79 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что три мирных жителя получили ранения вследствие этих ударов. Также повреждены три дома, автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.

Днем ранее националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз, выпустив 23 боеприпаса. О пострадавших не сообщается, однако четыре дома и один объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.