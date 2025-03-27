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Три мирных жителя ДНР пострадали из-за обстрелов ВСУ 26 марта

По имеющимся данным, в результате ударов ВСУ повреждения получили три жилых дома и автобус.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 02:02:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки, выпустив почти 80 боеприпасов. Об этом говорят данные управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины, опубликованные в телеграм-канале.

«Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ. Пять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Всего выпущено 79 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что три мирных жителя получили ранения вследствие этих ударов. Также повреждены три дома, автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.

Днем ранее националисты обстреляли территорию ДНР восемь раз, выпустив 23 боеприпаса. О пострадавших не сообщается, однако четыре дома и один объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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