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МВФ согласился выделить Украине $400 млн финансовой помощи

Итоговая сумма оказалась более, чем в два раза меньше заявленной ранее.
Анастасия Бобылева 2025-03-29 00:20:03
© Фото: Thomas Trutschel Photothek Media Lab Globallookpress

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине 400 миллионов долларов финансовой помощи в рамках действующей кредитной программы. Соответствующее заявление опубликовала сама организация.

«Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета», - цитирует сообщение МВФ РИА Новости.

До этого директор организации по коммуникациям Джули Козак заявляла о планах выделить 900 миллионов долларов на помощь Украине. Итоговая сумма оказалась более, чем в два раза меньше.

Ранее в МВФ заявили о падении производительности европейской экономики. Причиной этого стали низкие темпы открытия новых компаний и медленный рост фирм.

#в стране и мире #Украина #МВФ #финансовая помощь #международный валютный фонд
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