МВФ согласился выделить Украине $400 млн финансовой помощи

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине 400 миллионов долларов финансовой помощи в рамках действующей кредитной программы. Соответствующее заявление опубликовала сама организация.

«Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета», - цитирует сообщение МВФ РИА Новости.

До этого директор организации по коммуникациям Джули Козак заявляла о планах выделить 900 миллионов долларов на помощь Украине. Итоговая сумма оказалась более, чем в два раза меньше.

Ранее в МВФ заявили о падении производительности европейской экономики. Причиной этого стали низкие темпы открытия новых компаний и медленный рост фирм.