Вэнс назвал Данию неспособной защитить Гренландию

Власти Дании не смогли выделить средства для обеспечения должной безопасности Гренландии. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Дания не поспевает и не выделяет необходимые военные расходы, чтобы содержать эту базу, наши войска и, на мой взгляд, защищать народ Гренландии от множества очень агрессивных вторжений», - подчеркнул он.

По его словам, власти Дании за последние 20 лет не предприняли каких-либо шагов в обеспечении безопасности острова.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказывался о том, что Соединенные Штаты так или иначе получат Гренландию. При этом он добавил, что Вашингтон поддерживает право жителей острова на самоопределение.