МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Симферополе началось прощание с военкором Александром Федорчаком

Проводить журналиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
Сергей Лебедев 2025-03-28 09:10:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Симферополе утром началось прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Траурная церемония проходит на территории телерадиокомпании «Крым», где когда-то начинался профессиональный путь нашего коллеги.

Проводить военкора в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, товарищи и коллеги.

Напомним, трагедия произошла в этот понедельник. Украинские боевики из реактивной системы залпового огня HIMERS ударили по машине журналистов. Автомобиль ехал по дороге в тыловом районе Луганской Народной Республики.

Помимо Александра Федорчака, погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Прощание с ними состоится завтра.

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, который получил тяжелые ранения, в данный момент находится в больнице.

#в стране и мире #Крым #Симферополь #прощание #военкор #Александр Федорчак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 