В Симферополе началось прощание с военкором Александром Федорчаком

В Симферополе утром началось прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Траурная церемония проходит на территории телерадиокомпании «Крым», где когда-то начинался профессиональный путь нашего коллеги.

Проводить военкора в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, товарищи и коллеги.

Напомним, трагедия произошла в этот понедельник. Украинские боевики из реактивной системы залпового огня HIMERS ударили по машине журналистов. Автомобиль ехал по дороге в тыловом районе Луганской Народной Республики.

Помимо Александра Федорчака, погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Прощание с ними состоится завтра.

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, который получил тяжелые ранения, в данный момент находится в больнице.